Darmstädter Jazzforum: Call for Papers

Das Jazzinstitut Darmstadt hat einen Call for Papers für das 20. Darmstädter Jazzforum im kommenden Jahr veröffentlicht. Das Symposium findet vom 22. bis 26. September 2027 statt und befasst sich mit „Jazz Archiveology – The Shape of Jazz (History) to Come“. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich eine Musik dokumentieren lässt, deren Geschichte wesentlich von Live-Auftritten, Improvisation und unmittelbarer Interaktion geprägt ist. Archive bewahren Tonaufnahmen, Fotografien, Noten, Plakate und andere Zeugnisse des Jazz. Welche Materialien gesammelt werden und welche verloren gehen, beeinflusst jedoch auch die spätere Geschichtsschreibung.

Das Jazzforum will nun unter anderem die Rolle privater Sammlungen und musikalischer Nachlässe, vergessene Perspektiven sowie die Auswirkungen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auf Archive untersuchen. Auch künstlerische Arbeiten mit Archivmaterial sind Thema. Eingeladen sind Musikerinnen und Musiker, Forschende, Medienschaffende, Veranstaltende und weitere Akteure der Jazzszene. Für die Konferenz werden neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen auch Lecture Performances, Gesprächsformate und interdisziplinäre Beiträge gesucht. Vorschläge können bis zum 15. Dezember an jazzforum@jazzinstitut.de geschickt werden: schriftlich auf maximal einer DIN-A4-Seite oder als Audio- beziehungsweise Videodatei mit einer Dauer von bis zu fünf Minuten.

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Call for Papers