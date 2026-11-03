Lissabon: Festa do Jazz@24

BITOIVom 4. bis 8. November findet in Lissabon die 24. Ausgabe der Festa do Jazz statt. Das Festival gilt als Treffpunkt der portugiesischen Jazzszene und verteilt sich auf das Centro Cultural de Belém und das Teatro da Comuna. Veranstalter ist die Associação Sons da Lusofonia, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen begeht. Neben Konzerten nationaler und internationaler Formationen gehören die Begegnung von Jazzschulen und die Förderung des Nachwuchses mit zum Programm. Den Auftakt gestalten am 4. November das schwedisch-dänische Projekt BITOI um den Bassisten Cassius Lambert, das Stimmen mit aus Vogelgesang gewonnenen Lautfolgen verbindet, und das belgische Flat Earth Society Orchestra. Dessen Programm „The Coltrane Mutations“ bezieht sich auf den 100. Geburtstag von John Coltrane im September dieses Jahres und deutet dessen Musik aus einer experimentellen Orchesterperspektive neu.

Am folgenden Tag stellt das Sextett des Gitarristen Vicente Oliveira Bearbeitungen traditioneller portugiesischer Melodien vor, während die Sängerin Joana Raquel zwischen Jazz, Poesie und kammermusikalischen Formen changiert. Am 6. November folgen das Trio der Pianistin Julia Perminova und das experimentell spielende Luís Vicente Trio. Am Wochenende zieht das Festival ins Teatro da Comuna. Dort treten beim nationalen Treffen der portugiesischen Jazzschulen junge Ensembles vor einer Fachjury auf. Das Ensemble JazzOPA verbindet Jazz, HipHop und Spoken Word, während das Festa do Jazz Ensemble mit Mané Fernandes auf Improvisation, Groove und Elektronik setzt. Den Abschluss bildet am 8. November das Quintett des jungen Bassisten Mário Franco mit Musik seines Albums „Gathering“. Zudem werden wieder die „RTP/Festa do Jazz“-Preise verliehen.

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