Berlin: 20 Jahre F-Cat

Sonic InterventionsDie Berliner Konzert- und Tourneeagentur F-Cat feiert ihr 20-jähriges Bestehen am 14. November mit einem Festival im Festsaal Kreuzberg. Auf zwei Bühnen präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus dem Agenturkatalog ein Programm zwischen Jazz, Global Pop, Soul, Funk und elektronischer Musik. Zu den Hauptacts zählt die französische Band Deluxe, die Funk, HipHop, Jazz und Rock miteinander verbindet. Mit dabei sind außerdem die Berliner Formation Sonic Interventions, deren experimenteller Jazz von Improvisation und globalen Einflüssen geprägt ist, sowie Ziggy Zeitgeist mit einer Mischung aus Jazz, Breakbeats und House.

Sorvina und Charlotte Colace stehen gemeinsam mit Will Jacobs & The Unit auf der Bühne. Die palästinensische Sängerin und Multiinstrumentalistin Rasha Nahas bringt arabischen Rock, Punk und poetische Texte zusammen. Das dänische Trio Smag På Dig Selv setzt mit zwei Saxofonen und Schlagzeug auf einen energiegeladenen Sound zwischen Jazz und Punk. Den Abschluss gestaltet das niederländische Projekt Kraak & Smaak mit einem DJ-Set. Einlass ist um 18 Uhr, Konzertbeginn um 18:30 Uhr.

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