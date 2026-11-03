Waldshut: Jazz über den Dächern

Nils Kugelmann & Shuteen ErdenebaatarNils Kugelmann & Shuteen ErdenebaatarAm Hochrhein hat sich eine neue Reihe mit Jazzkonzerten etabliert: „Jazz über den Dächern“ heißt es in Waldshut-Tiengen ab dem 7. November zum zweiten Mal. Bespielt werden vom Kulturamt der Stadt die Schwarzenberg-Säle im obersten Stockwerk des Tiengener Schlosses. „Die Idee ist“, so Mitorganisator Matthias Hilpert, „eine kleine, aber sehr feine Reihe mit nur 70 Plätzen im schönen Barock-Ambiente, nur drei Konzerte im Jahr, immer in den Wintermonaten.“

Diesen Samstag eröffnet Nora Benamara, die mit ihrem Quartett den Jazz zum Avantgarde-Pop und der Klassik der Moderne öffnet. Es ist ein Nachholkonzert, da Benamara und Band letztes Jahr bei der Anreise im Schnee steckenblieben. Im Januar geht die Reihe weiter mit dem Quartett des Vibrafonisten Oli Bott, der sein aktuelles Album „Content“ vorstellen wird. Im Februar schließlich ist ein Duo zu Gast: Die mongolische Pianistin Shuteen Erdenebaatar und der Kontraalt-Klarinettist Nils Kugelmann stellen ihre Klangästhetik zwischen Jazz, Klassik und Filmmusik vor.

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„Jazz über den Dächern“

Text
Stefan Franzen
Foto
Uli Neumann-Cosel

Veröffentlicht am 03. Nov 2026 um 04:48 Uhr unter News

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