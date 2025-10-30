Various Artists De-Phazz Presents Octaves Phazz a delic New Format/Al!ive

Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: einem Schwung Tastendrücker/-innen aus Jazz und vornehmlich der Neoklassik das umfangreiche, bandeigene Opus aus beinahe 30 Jahren De-Phazz zur Verfügung zu stellen, damit diese sich ein Stück aussuchen zwecks Klaviersolo-Neuinterpretation. Dem Jazzfan dürfte wohl nur der Name Bugge Wesseltoft geläufig sein unter den Interpret/-innen. Der Norweger hat sich den Song „Jeunesse Doirée“ ausgesucht. Kein sanftes Latinfeeling, keine Bläsersoli, kein französischer Gesang, kein opulenter Sound wie beim Original. Wesseltoft besinnt sich auf die Essenz des Liedes, die ohrwurmartige Melodie und interpretiert sie mit viel Raum zwischen den Tönen als unter die Haut gehende Ballade. Alle Songs dieser Kompilation kommen derart reduziert, intim, zart und sehnsuchtsvoll daher. Von Clubund Loungeklängen hin zu Musik für einen ganz ruhigen Abend vor dem knisternden Kaminfeuer – kann man so machen, diese Verwandlungen. Bei denen man eines bei jeder Interpretation auf jeden Fall hört: dass De-Phazz im Laufe ihrer vielen Jahre richtig gute Stücke Musik geschrieben haben.