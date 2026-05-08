Sparda Jazz Award: Gewinner/-innen

Teresa LunaDie Gewinner/-innen des 15. Sparda Jazz Awards stehen fest. Die Jury kürte nach Punktezahlen Teresa Luna zur Siegerin. Die in Buenos Aires geborene Sängerin, Gitarristin und Komponistin wuchs in Bayern auf und lebt heute in Berlin. 2025 gewann sie den Förderpreis des Bayerischen Jazzverbands. Den zweiten Platz belegte die Sängerin, Cellistin und Multiinstrumentalistin Savannah Hauskeller (auch Gewinnerin des Gesobau Jazz & Soul Award in diesem Jahr), den dritten Platz die Dresdner Band kâyame, bestehend aus Kari Jacobs (Gesang, Komposition) Sebastian Wappler (Keys), Enna Lesch (Bass) und Heinrich Eißmann (Drums).

In einem Schreiben bedankte sich Ursula Wißborn, Vorständin der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West, zum 15. Jubiläum des Wettbewerbs bei der Jury mit den Worten: „15 Jahre Sparda Jazz Award – ich muss mich immer wieder kneifen, dass wir bereits seit so langer Zeit Jahr für Jahr junge Talente entdecken und unterstützen können. Nico Brandenburg, Volker Dueck und Axel Stinshoff sind seit der ersten Stunde dabei. Vielen lieben Dank für diesen langjährigen Support. Fabian Stiens und Caris Hermes vervollständigen unsere Jury. In diesem Jahr hatte ich wirklich die Qual der Wahl, denn alle Bewerber/-innen waren stark. Ich für meinen Teil bin sehr glücklich mit den drei Gewinnerbands.“ Diese teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 7.000 Euro und werden, wie auch eine Reihe früherer Preisträgergruppen, im Rahmen des Lovebird Festivals am 5. und 6. Juni auf der Sparda-Bühne auf dem Düsseldorfer Marktplatz auftreten.

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