Berlin: Beyond Innocence

Im Berliner Club ausland findet vom 19. bis 21. Juni das musikalische Improvisationsprojekt „Beyond Innocence“ statt, eine Gemeinschaftsarbeit des auslands und des Theaters Thikwa, in dem professionelle Musiker/-innen aus der Berliner Improvisationsszene und eine Gruppe von Schauspieler/-innen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Hinterfragt werden dabei spielerisch Konzepte von Begabung, Musikalität und Normalität. Zu den Zielsetzungen gehört eine langfristige Zusammenarbeit der beteiligten Künstler/-innen. Das inklusive Projekt setzt sich zusammen aus zwei offenen Workshops und einem Abschlusskonzert und ist zugleich Höhepunkt einer Arbeitsphase, die bereits im Oktober 2025 begann.

Gestaltet und moderiert wurde sie von Liz Allbee (Trompete), Kazuhisa Uchihashi (Gitarre) und Ute Wassermann (Stimme, Objekte), die ihre Erfahrungen mit kollektiven Improvisationsprozessen in das Projekt mit einfließen lassen. Sie übernehmen auch die Moderation der offenen Workshops im ausland am 19. und 20. Juni. Beteiligt am Abschlusskonzert am 21. Juni sind außerdem Michael Vorfeld (Perkussion) , Sofia Borges (Perkussion), Elena Kakaliagou (Horn) und Michael Thieke (Klarinette) sowie das Ensemble des Theaters Thikwa.

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„Beyond Innocence“