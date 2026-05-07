Eivind Aarset Strange Hands Jazzland/edel

Manchmal passiert es bei Konzerten, dass Eivind Aarset so richtig aus sich heraus geht. Dann verliert er seine dynamische Vorsicht und lässt Klanggebirge wachsen, monumentale Drones oder wuchtige Eruptionen mit driftenden Sounds. „Strange Hands“ erinnert ein wenig an diesen Esprit des Post-Rocks, auch wenn der Höreindruck im Studio klarer und ausgewogener wirkt als eine Bühnenexplosion. Aarsets Gitarre bleibt dabei ein präsenter und umrahmender Klangerzeuger, der von sanften Akkorden bis knarzenden, lärmenden Momenten sehr Unterschiedliches anstimmt. Die Schlagzeuger Erland Dahlen und Welte Holte sorgen für volltönenden Rhythmus-Flow, Bassist Auden Erliens Tiefenfundament, außerdem ein wenig Geige, Flöte und reichlich Studiotechnik vervollständigen die Klanglandschaften. „Strange Hands“ wirkt damit zugänglicher als frühere Quartettalben Aarsets wie ein episch rockender Soundtrack ohne filmische Fesseln.