Gabrielle Cavassa Diavola Blue Note/Universal

Das war überfällig! Wer Joshua Redmans Blue-Note-Debüt von 2023 genauer unter die Lupe nahm, der kam an Gabrielle Cavassa nicht vorbei. Auf „Where Are We“ stahl die bis dato unbekannte Sängerin aus Escondido, Kalifornien, dem renommierten Tenorsaxofonisten die Show, doch Redman schien dies überhaupt nichts auszumachen. Im Gegenteil: Bei seinem neuen Label machte er sich für Cavassa stark, weshalb die nun auch unter eigenem Namen glänzen darf. Ihr zur Seite stehen unter anderen Larry Grenadier oder Brian Blade und natürlich Joshua, der „Diavola“ sogar produziert hat. Stilsicher bewegt sie sich durch Jazzstandards wie „Prisoner Of Love“, 60ties-Pop von Burt Bacharach („Raindrops Keep Falling On My Head“), Brasilianisches („Bossy Nova“) oder Italienisches („Angelo“), deutet jeden Song neu, spielt mit Melodiebögen, dehnt die Tempi und entschleunigt. Doch das Besondere ist die natürliche Intensität ihrer Stimme, die an die frühe Melody Gardot erinnert. Wo andere bemüht auf lasziv machen müssen, um Wirkung zu erzielen, singt sie einfach drauflos – intonationssicher und ohne Furcht vor Emotionen.