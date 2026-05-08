Krems: Glatt & Verkehrt

Fanfare CiocărliaSein 30. Jubiläum feiert vom 10. bis 26. Juli das Festival Glatt & Verkehrt im österreichischen Krems. Zum runden Jahrgang stehen 17 Konzerte mit Musikerinnen und Musikern aus 13 Ländern auf dem Menü. Zur Star-Riege gehören unter anderem die franko-kolumbianische Band um Ëda Diaz oder die charismatische irische Sängerin Ríoghnach Connolly und ihre Band Honeyfeet. Das derzeit vielgepriesene Berlin-Westafrika-Projekt Le Mali 70 reist ebenfalls an die Donau.

Natürlich sind auch – so will es die Festival-Tradition – zahlreiche Entdeckungen aus Österreich am Start, etwa die durch Nina Simone und Björk beeinflusste Sängerin Anja Om mit einem eigens für Krems konzipierten Programm. Die Strottern & Blech stellen ihr neues Projekt „wia & tua“ vor. Bei den Göttweiger Sieben treffen im Klangraum Krems Minoritenkirche Volksmusik aus Schweden auf eine Singer/Songwriter-Philosophie, Jodler auf jiddisches Lied. Mit zwei Legenden, die auch schon in der Frühzeit von Krems zu Gast waren, wird der Geburtstag abgerundet: Värttinä aus Finnland und die rumänische Blasmusikkapelle Fanfare Ciocărlia schauen wieder einmal vorbei.

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Glatt & Verkehrt