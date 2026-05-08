onejazz: Miles-Davis-Marathon

Miles DavisDen 100. Geburtstag von Miles Davis am 26. Mai feiert das Online-Radio onejazz mit einem 48-stündigen Sendemarathon. Unter dem Titel „Miles Runs The Weekend Down“ widmen sich am 23. und 24. Mai auf onejazz mehr als 30 Sendungsbeiträge den verschiedensten Aspekten der Musik des Jahrhundert-Trompeters, der 1991 im Alter von 65 Jahren starb. Zu den onejazz-Autor/-innen gehört auch Jazz-thing-Redakteur Götz Bühler: In seinem Beitrag „Miles Sings“ präsentiert er nicht etwa verschollene Aufnahmen eines singenden Miles Davis, sondern Gesangs-Interpretationen seiner Musik durch diverse Vokal-Künstler/-innen. Analog dazu versammelt Hammond-Spezialist Greg Boraman in seiner Sendung „Miles Gets Organised“ bemerkenswerte Orgel-Versionen von Davis’ Kompositionen, während DJ Lubis Beitrag sich lateinamerikanischen Miles-Interpretationen widmet.

Auf der Webseite kommentiert Jez Nelson, der das Online-Radio gemeinsam mit Chris Philips vor fast genau zwei Jahren in London gründete: „onejazz ist der weltweit einzige 24/7-Jazzradiosender und genau für solche Momente geschaffen. Momente, in denen wir den Sendeplan über Bord werfen und 48 Stunden einem einzigen Genie widmen. Unsere Moderatoren aus aller Welt, die sich auf die unterschiedlichsten Genres spezialisiert haben, bringen ihre Expertise an diesem besonderen Wochenende ein. Es wird ein Jazzradio-Ereignis wie kein zweites.“ In weiteren Beiträgen geht Debra Richards den Spuren nach, die Davis in der Filmmusik hinterlassen hat, Caroline Fontanieu untersucht seine Verbindungen zum ECM-Label, und Free-Jazz-Experte Daniel Spicer sucht in dessen Opus nach den besonders freien Momenten. onejazz feiert den 100. Geburtstag bereits seit Jahresbeginn mit der täglichen Sendung „Miles And Miles“.

Weiterführende Links

„Miles Runs The Weekend Down“