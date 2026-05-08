RIP: Tony Wilson

Tony Wilson & Errol BrownAm 24. April verstarb im Alter von 89 Jahren Tony Wilson, ehemaliger Bassist und Songwriter der britischen Soulband Hot Chocolate. Wilson wurde 1936 in Port of Spain, Trinidad geboren, zog 1961 nach London und veröffentlichte Solo-Singles bei Decca und Columbia, bevor er 1968 mit dem aus Jamaika stammenden Sänger Errol Brown Hot Chocolate gründete. Ihre erste Single war eine Reggae-Version von John Lennons „Give Peace A Chance“, die dieser auch auf dem Beatles-Label Apple Records veröffentlichte. Erfolgreicher waren aber die nachfolgenden, von Wilson und Brown verfassten und von Mickie Most produzierten Titel, darunter „Love Is Life“, „Emma“, „Brother Louie“ und vor allem „You Sexy Thing“.

Beflügelt von der Disco-Ära gelang Hot Chocolate noch bis 1984 mindestens ein Top-20-Hit pro Jahr, doch Wilson verließ die Band bereits 1975, nachdem er sich mit Brown überworfen hatte. Eine Solo-Karriere in den USA verlief nach zwei Alben und einer Reihe Singles beim Label Bearsville im Sand, obwohl ihm als Komponist noch einige Erfolge gelangen: Bill Haley mochte seinen Song „Everyone Can Rock And Roll“ so gerne, dass er ihn 1979 zum Titelstück seines letzten Albums machte, und die von Wilson produzierte Soca/Funk-Single „Use My Body“ von Sängerin Mavis John entwickelte sich 1980 zunächst in Trinidad & Tobago zum Hit und fand Dekaden später ihren Weg in TV-Serien wie „High Maintenance“ und „High Fidelity“.

Ende der 1980er-Jahre zog Brown zurück nach Trinidad und hörte auf, unter eigenem Namen Musik zu veröffentlichen, produzierte aber weiterhin lokale Talente. Am vorvergangenen Freitag meldete seine Familie auf Wilsons Facebook-Seite seinen Tod. Seine Tochter schrieb: „Dad hat uns heute, am 24. April 2026 verlassen. Er hinterließ eine Menge Musik … für immer und ewig.