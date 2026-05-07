Pierre-Antoine Savoyat | Le Monde Merveilleux De Pépito Thousand Shades Of A Clown Challenge/Bertus

Seine Musik ist poetisch, voller Schichten, die sich sanft übereinanderlegen. Sie öffnet Räume für Schönheit, Ausdruck, Farben und Emotionen. Der französische Trompeter und Komponist Pierre-Antoine Savoyat und sein um drei Gäste wie etwa die Sängerin Lynn Cassiers erweitertes Quartett Le Monde Merveilleux de Pépito haben auf „Thousand Shades Of A Clown“ vielleicht nicht 1000 Schattierungen in ihrem lyrischen, mal stillen, mal sanft brodelnden Modern Jazz hörbar gemacht. Aber dieses Album bietet viele Gefühle und Emotionen, von Melancholie bis Wärme, von durchflutender Energie bis zur reduzierten Eleganz. Tausend Schattierungen eines Clowns – so vielseitig und vor Ideen sprudelnd ein Spaßmacher agieren kann, so überraschend schaffen auch Savoyat und Band hier schillernde musikalische Abenteuer. In die in Ruhe einzutauchen und sie zu entdecken ist die wahre Freude beim Hören dieser Aufnahmen.