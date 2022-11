Ulf Meyer & Martin Wind Time Will Tell (Laika/Rough Trade)

Gitarrist Ulf Meyer und Bassist Martin Wind tourten gerade mit dem dänischen Schlagzeuger Alex Riel, als sie ein interessierter Veranstalter aus Sylt anrief und fragte, ob sie nicht noch einen Pianisten mitbringen könnten. Er hätte da so einen guten Flügel auf der Insel, und es wäre doch schade, ihn nicht zu nutzen. Die Wahl fiel auf den jungen Amerikaner Billy Test, der mittlerweile in Köln lebend den Platz am Klavier von Frank Chastenier bei der WDR Big Band eingenommen hat. Ein guter Griff, lässt sich beim Anhören von „Time Will Tell“ sagen. Denn hier agiert ein echtes Quartett wie aus einem Guss, in einem Programm aus sehnsuchtsvollen (Blues-)Balladen und lässigen Swingnummern. Zwei Jazzstandards haben es neben den Eigenkompositionen der beiden Bandleader und langjährigen Duopartner auch auf dieses Album geschafft, das zwar zu keinem Moment überraschend klingt, dafür aber viel Gefühl und Spielfreude bereithält.