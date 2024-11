Tord Gustavsen Trio Seeing (ECM/Universal)

Eine neue Platte des Tord Gustavsen Trios ist auch eine alte Platte des Tord Gustavsen Trios. Und das ist gut so. Denn der norwegische Pianist hat zusammen mit Bassist Steinar Raknes und Schlagzeuger Jarle Vespestad seine Welt musikalischen Klangempfindens geschaffen, die wenig Relativierung bedarf, dafür Detailpflege verträgt. „Seeing“ ist Album Nummer zehn für ECM. Es ist im Sound gewohnt ausgewogen und transparent brillant festgehalten wie die ganze Musik fein in der Binnendynamik und stringent im Spannungsbogen eines abgerundeten Erzählflusses. Die kammerjazzige Haltung wird beibehalten, Gustavsen ornamentiert umarmend, feiert Motive, spielt etwas Bach, ein pastorales Volkslied und ansonsten überwiegend Eigenes. Die Improvisation der Einzelnen verläuft dabei in der Gesamtwirkung des Trios. Es ist Musik der Fortsetzung einer Gemeinschaft, die ihren Kosmos sich ausdehnen lässt.