Tony Malaby's Sabino The Cave Of Winds (Pyrolastic Records/pyroclasticrecords.bandcamp.com)

Anstatt Trübsal zu blasen, ging der Saxofonist Tony Malaby schon während der ersten Lockdown-Monate 2020 nach draußen und organisierte unter einer Brücke in New Jersey Sessions, bei denen sein Trio gleichsam die Hausband war, um die Improvisationskunst zum Beispiel von Tim Berne oder William Parker zu grundieren. Diese Sessions ermutigten ihn, sein Gitarrenquartett wiederzubeleben und mit Michael Formanek (Bass), Tom Rainy (Drums) und Ben Monder (Gitarre) als Sabino das Album „The Cave Of Winds“ aufzunehmen. Sieben Stücke, davon zwei lange Kompositionen von elf und 18 Minuten, sind die Grundlage für einen Parforceritt durch intensiven Free Jazz und lautstarke Rockmusik, bei denen nicht nach Verbindungen gesucht, sondern die verschiedenen Komponenten übereinandergeschoben werden.