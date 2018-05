Dass das Quartett Tonbruket pulsierende Verbindungen zwischen folkigem Indie-Rock, Americana und skandinavischer Düsternis herzustellen weiß, zeigten die Schweden mit ihren Studioaufnahmen. Was für großartige Atmosphärenzauberer Bassist Dan Berglund, Gitarrist Johan Lindström, Keyboarder und Geiger Martin Hederos sowie Drummer Andreas Werliin sind, stellen sie nun mit ihrer ersten Live-Einspielung unter Beweis. Aus ehemals knurrigen Kurzgeschichten werden bei dem Stuttgarter Konzert bis zu 13 Minuten lange Epen, in denen die vier Individualisten Erzählfäden spinnen wie Romanciers. „Bitches Brew“, Kraut-Rock, ja, auch Polka und Musette finden Platz in diesem surrealen Narrativ. Mit dieser Aufnahme tritt Dan Berglund endgültig aus dem langen Schatten, den e.s.t. hinterließ.