Tom Bourgeois Quartet Lili BMC/Galileo MC

Lili Boulanger war eine unglückliche junge Komponistin, die 1918, von Krankheit gezeichnet, bereits mit 24 Jahren starb. Ihre Kompositionen verraten dennoch eine transparente Leichtigkeit, eine Flucht in Fantasiewelten, mit welcher die Wirklichkeit zu keinem Zeitpunkt konkurrieren konnte. Mehr als ein Jahrhundert nach ihrem Tod holt der französische Saxofonist und Bassklarinettist Tom Bourgeois ihre Kompositionen in ein völlig verändertes Umfeld zurück. Mit seinem Quartett sowie den Gästen Veronika Harcsa (Stimme) und Vincent Courtois (Cello) gelingt ihm der Spagat, den Vorlagen seiner Landsfrau mit Ernsthaftigkeit und Respekt zu begegnen und sie zugleich einem Publikum der Gegenwart zugänglich zu machen. Seinen Adaptionen geht jegliche Didaktik ab. Bourgeois erhebt sich nicht zum Third-Stream-Theoretiker und vermeidet es, sich zwischen Jazz und moderner Klassik entscheiden zu müssen, sondern lässt einfach die Schönheit der Melodien gewähren und gibt ihnen, wonach sie jeweils verlangen.