Tom Bourgeois Murmures/Rumeurs (Neuklang/in-akustik)

Der Saxofonist Tom Bourgeois hat ein Experiment gewagt: Auf seinem aktuellen Doppelalbum spielt er die gleichen Songs, darunter eine Ravelbearbeitung und „Tell Me, True Love“ von John Dowland, mit unterschiedlichen Besetzungen ein. Auf „Murmures“ ist es der Sänger Lois Le Van, der die Lieder trägt, während er von Bourgeois‘ Saxofon, einem an- und abschwellenden Akkordeon und einer Gitarre begleitet wird. Die Stimmung ist pastoral und erinnert so manches Mal an die Großtaten eines Robert Wyatt. Auf „Rumeurs“ werden die Songs von Veronica Harcsa gesungen, die von einem zehnköpfigen Ensemble begleitet wird – Klavier, Bass und Schlagzeug sowie diverse Bläser ergänzen die Quartettbesetzung von „Murmures“. Hier sind die Stimmungen vielfältiger, aber auch hier ist die Grundlage ein getragener Sound, der mit Artrockanklängen und experimentellen Ausbrüchen flirtet. Eine eigene Welt, die durch ihre Fremdheit fasziniert.