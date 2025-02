Tobias Hoffmann Trio Start/Stop (KLAENG Records/klaengrecords.de)

Das Tobias Hoffmann Trio existiert seit 2011. Der Kölner Gitarrist ist in diesen Jahren gemeinsam mit dem Bassisten Frank Schönhofer und dem Schlagzeuger Etienne Nillesen einen Weg gegangen, mit dem Covern von alten Jazz-, Blues- und Popsongs auf ganz eigene Art und Weise „seine“ Musik zu entdecken und uns offenzulegen. Mit „Start/Stop“ hat er nun aber mit seinem Trio eine Abzweigung genommen und ein Album eingespielt, auf dem ausschließlich Originals zu hören sind, die aber so gespielt werden, als seien sie alte Jazz-, Blues- und Popsongs, die von Hoffmann, Schönhofer und Nillesen gecovert werden. Und mehr noch als früher hat man das Tempo gedrosselt und die Lautstärke reduziert, um noch deutlicher in den elf Songs deren unterschiedliche Klangschichten mit ihren leisen Grooveschlieren herauszuarbeiten. Dass das akustische Setting im Laufe der Jahre karger geworden ist, hat damit zu tun, dass das Drumset von Nillesen immer weiter geschrumpft ist und für „Start/Stop“ nur Bassdrum und Snare übrig geblieben sind. Und damit zur schlechten Nachricht: Dieses Album wird das letzte des Tobias Hoffmann Trios in dieser Besetzung gewesen sein.