Tobias Hoffmann Jazz Orchestra Innuendo (Mons/Galileo MC)

Einmal mehr hat sich der in Österreich lebende, deutsche Saxofonist, Komponist und Arrangeur Tobias Hoffmann mit seinem Jazz Orchestra, bestehend aus Musikern aus seiner Wahlheimat Graz, aus Wien und mehreren deutschen Städten, im Tonstudio zu Aufnahmen getroffen. Acht lange Stücke aus der Feder Hoffmanns wurden eingespielt. Und das Ergebnis kann sich mehr als hören lassen, bieten Hoffmann und sein Orchester doch ein eklektisches Hörvergnügen, bei dem der Jazz die fundierte Basis ist, wo aber auch Einflüsse aus Klassik und Rock spürbar werden. Zu hören ist hoch spannendes Solieren einzelner Orchestermusiker, wunderbar eingebettet in einem filigranen und doch opulenten Bandsound. Und es gibt die dramatischen, packenden Momente und auch solche, die sanft fließen. Mit „Innuendo“ hat Tobias Hoffmann ein erfrischendes, rundum überzeugendes Statement in Sachen zeitgemäßen, farbenreichen Bigband-Sound abgegeben.