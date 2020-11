Tim Berne's Snakeoil The Deceptive 4 Live (Intakt/Harmonia Mundi)

Knapp sechs Monate nach „The Fantastic Mrs. 10″, dem Debüt von Snakeoil auf Intakt, kommt die Gruppe hier mit einem Live-Doppelalbum. Allerdings sind die zu hörenden acht Stücke nicht besonders aktuell, sondern wurden bei verschiedenen New Yorker Auftritten zwischen 2009 und 2017 mitgeschnitten – also teils bevor sie sich Snakeoil nannten. So ist es mehr ein Dokument des Wachstums von Bandleader Tim Berne als Saxofonist und Komponist sowie der Fähigkeit seiner drei Mitspieler, Klarinettist Oscar Noriega, Pianist Matt Mitchell und Schlagzeuger Ches Smith, diese im Konzert kreativ auszuführen. Dabei belegen sie ihre fortgeschrittene Experimentierfreudigkeit und Frische und entführen die Zuhörer in eine Welt seltsamer, organischer Klänge, die ein kollektives Zusammenspiel von raffiniert generierten Strukturen bis hin zu kakofonischem Sperrfeuer aufzeigen. Obwohl die vier Musiker manchmal auf einen gefährlichen Weg geraten, driften sie nie komplett aus der Spur, vielmehr erweisen sich die vielen Überraschungen letztlich als gegenseitig inspirierende Zielstrebigkeit.