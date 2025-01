Tim Armacost Chordless Quintet Something About Believing (TMA Records/Bandcamp)

Der mit einem „Grammy“ ausgezeichnete Saxofonist, Komponist und Autor Tim Armacost hat mit „Something About Believing“ sein seit 2016 bestehendes Quartett mit Al Foster (Schlagzeug), John Patitucci (Bass) und Gary Smulyan (Saxofon) mit dem Trompeter Tom Harrell zum Chordless Quintet erweitert. Vor dem dichten, nach vorne treibenden Rhythmus Fosters wird die komplexe Struktur des Albums zu einer Hommage an die Schnelligkeit des Bebop. Der jetzt 81-jährige Drummer spielt mit einer lässig-eleganten Virtuosität, auf deren Gerüst sich die Musik wie ein gemeinsamer Organismus entfaltet. Außergewöhnlich ist der Duopart zwischen Foster und Patitucci innerhalb des zehnminütigen „Dance To The Lady“. Der Albumtitel bezieht sich auf Duke Ellingtons „Second Sacred Concert“ in der Hoffnung, der aktuelle politische Zustand der USA, porträtiert im letzten Track „Disunited States“, könne sich zum Besseren wenden.