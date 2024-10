Tigran Tatevosyan Mer Tan Itev (o-tone/edel)

Bereits vor zwei Jahren schon hat Tigran Tatevosyan die Musik zu seinem Debütalbum „Mer Tan Itev“ aufgenommen, in der Osnabrücker Fattoria Musica. Jetzt endlich erscheint das mit dem in Tiflis geborenen, aber schon lange in Deutschland lebenden Bassisten Giorgi Kiknadze und dem israelischen Drummer Ziv Ravitz eingespielte Werk, das den jungen Armenier als hochinteressanten Pianisten und Komponisten zeigt – und als einen Musiker, der die armenische Musiktradition verinnerlicht hat und sie wunderbar mit Jazz zu verquicken versteht. Das Trio ist durchaus verspielt, klingt elegant und wunderschön im Zusammenspiel, agiert mit viel Seele und stellt Virtuosität nie in den Vordergrund. Stattdessen verzaubern die drei mit ihren Melodien und Rhythmen. Eine mehr als lohnenswerte Entdeckung!