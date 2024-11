Tigran Hamasyan The Bird Of A Thousand Voices (Believe/Soulfood)

Das neue Doppelalbum des armenischen Pianisten Tigran Hamasyan ist sein mit Abstand vielseitigstes und mit „The Bird Of A Thousand Voices“ recht treffend betitelt – wenn man Hamasyan als den Vogel betrachtet. Es reicht von gesungenen Balladen („Areg’s Calling“) über atmosphärisch dichte Klangrätsel („The Path Of No Return“) bis zu grandiosen Prog-Rock-Kantaten („The Curse [Blood Of An Innocent Is Spilled]“). Zugrunde liegt dem Album eine alte armenische Geschichte, die schon Jahrhunderte auf dem Buckel hat und die Hamasyan bewahren möchte. Zurzeit ordnet Aserbaidschan die Verbrennung historischer Schriften in armenischen Klöstern an, Hamasyan sorgt sich also mit Recht. Mit den Sängerinnen Areni Agbabian und Sofia Jernberg und seinem Trio, bestehend aus dem Schlagzeuger Nate Wood und dem Bassisten Marc Karapetian, gelingt Hamasyan ein vielschichtiger Sound zwischen Ambient, Pop, Rock und Jazz. Auch Hörer, die sich kaum für Jazz interessieren, dürften von der Platte begeistert sein.