Thommy Andersson Wood Circles (Unit/Membran)

„Wood Circles“ ist der dritte Teil einer Trilogie, die mit den Alben „Wood Blood“ und „Wood Spine“ ihren Anfang nahm. Zum Ensemble des dänischen Bassisten Thommy Andersson gehören die Sängerin Josefine Cronholm, der Trompeter Gunnar Halle, der Vibrafonist Bent Clausen und der Pianist Henrik Lindstrand, weitere Musiker an Posaune, Bandoneon und Geige geben Gastspiele. Cronholm singt ohne Worte und auch die restlichen Musiker tragen zu einer verwunschenen Atmosphäre bei, der schwer auf die Schliche zu kommen ist. Dass das Album in Anderssons Rückzugsort in den schwedischen Wäldern komponiert wurde, glaubt man sofort, denn die Kompositionen mäandern irgendwo zwischen improvisierter Kammermusik und undefinierbarer Folklore. So entstehen Schichten von schwindsüchtiger Schönheit, die letztendlich von Anderssons prononciert aufspielendem Bass zusammengehalten werden.