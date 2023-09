The Headhunters Live From Brooklyn Bowl (Ropadope/Bandcamp)

Als die Headhunters vor einem halben Jahrhundert ihre Mischung aus zirpender Synthetik und jazz-rockiger Direktheit präsentierten, war es eine freche Mixtur, die Fans erleuchtete und manchen Kritiker mit Stiltranszendenz überforderte. Inzwischen ist der Sound Trademark und auch die aktuelle Besetzung versucht, dem damaligen Spirit möglichst nahezukommen. Von einst gehören noch die Rhythmuschefs Bill Summers und Mike Clark zum Team, live auf der Bühne ergänzt um Altsaxofonist Donald Harrison, Keyboarder Kyle Roussel und Bassist Chris Severin, die sich zuverlässig fusion-groovend in Ekstase spielen. „Live From Brooklyn Bowl“ nimmt die Repertoireklassiker an Bord, ergänzt um Stücke, die weniger durch kompositorische Komplexität als durch reichlich Freiraum für Flow und Improvisationen auffallen. Es blubbert und fiept, strömt und explodiert, der Sound eines Raumschiffs auf jazzhistorischer Zeitreise. Im Herbst soll das Headhunters-Mothership dann zum Jubiläum auch in Europa landen. Man ahnt, was kommen dürfte.