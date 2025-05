The Dorf Glam (Boomslang/Galileo MC)

„Glam“ ist Album Nr. 12 dieses, nennen wir es weiterhin: Orchesterexperiments namens The Dorf um den Münsteraner Saxofonisten, Komponisten und Bandleader Jan Klare. Live aufgenommen, vereint es vier lange Stücke, die dieses Mal ohne Gäste auskommen und das Ensemble pur und in voller Größe zeigen. Sicherlich ließe sich über den Albumtitel spekulieren – über „Glam“ als Kurzform von Glam-Rock ebenso wie über die Bedeutung von „glamourös“ in Zeiten multipler Krisen –, aber zuallererst ist dieses Album eine Demonstration der Stärken in der Präsentation und Interpretation einer musikalischen Performance à la The Dorf: wie die Satzgruppen immer wieder neu zusammenkommen und sich somit andere Mischverhältnisse im Ensembleklang ergeben, wie komplex und vielschichtig sich die Musik doch zeigt, wie E-Bass und Sousafon an den Grundfesten eines stabilen Grooves rütteln, um das rhythmische Fundament per se unter Spannung zu setzen, wie wenig bei The Dorf die solistische Einzelleistung zählt und wie wertvoll stattdessen der dichte Ensembleklang ist. Was will man mehr in turbulenten Zeiten wie diesen?