Teitur & Aarhus Jazz Orchestra Songs From A Social Distance (Stunt/in-akustik)

Der von den Färöer Inseln stammende Teitur Lassen ist seit vielen Jahren ein integrer Botschafter dänischer Musik, bei Wikipedia wird er charmant als „Liedermacher“ geführt. Mit eigener, in Großbritannien ansässiger Produktions- und Publishing-Company startet er Projekte in immer wieder neuen Konstellationen. „Songs From A Social Distance“ spielte er nun mit dem umtriebigen Aarhus Jazz Orchestra ein, veröffentlicht wird es auf dem renommierten dänischen Label Stunt Records. Hinter distanzierten Titeln wie „Gmail Needs My Password Again“ oder „Filling Out A Form“ könnten gewagte, radikale und laute Klangexperimente vermutet werden. Doch mitnichten, Teitur und das Orchester gewinnen ihren Erfahrungen aus den vergangenen Lockdowns eine Art hygge-hypnotische Melancholie ab. Die Bläser setzen meist den Ton, bevor Lassen seine oft verstörenden Erinnerungen an die Coronazeit in zerbrechliche Poetry umsetzt. Das kommt in Momenten wie „Post Office“ wie aus einem Guss, genauso dänisch durchdacht wie wohltuend konzertant.