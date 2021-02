TAU5 Kreise (Fun In The Church/Bertus)

Philipp Zoubek, in Köln lebender Expat aus Österreich, hat an den Keyboards und am Synthesizer eine tragende Funktion in diesem ansonsten rein mit Berlinern besetzten Quintett TAU5 – weniger als harmonisierender Ausgleich zwischen den Extremen analoges Instrumentarium und digitales Schnittwerk, sondern eher als Treib- und Keilriemen für die verschiedenen Komponenten, die den steten Morphingprozess der Musik mit Energie versorgen. Der Albumtitel ist eine Metapher für das freie Assoziieren während der Produktion: rein in den Aufnahmeraum, um Phrasen und Parts einzuspielen, rüber in die Abhöre ans Mischpult, wo Ludwig Wandinger als Produzent die Ergebnisse schneidet, klanglich bearbeitet und neu zusammensetzt, um das Ganze wieder über die Speaker in den Aufnahmeraum zu schicken, wo Philipp Gropper (Saxofon), Petter Eldh (Bass), Moritz Baumgärtner (Drums) und eben Zoubek als Improvisatoren erneut Hand daran anlegen. Am Schluss ist nicht mehr auszumachen, was im intuitiven Zusammenspiel der Musiker entstanden und was als Ergebnis der Post-Production zu identifizieren ist.