Steve Cardenas Blue Has A Range (Sunnyside/Good ToGo)

Der Titel dieses Albums nimmt es vorweg: Gitarrist Steve Cardenas, bekannt geworden als sensibler Begleiter von etwa Paul Motian, Charlie Haden oder Norah Jones, läutet mit den ersten Takten seiner neuen CD eine blaue Stunde ein, spielt mit den verschiedenen Schattierungen und Temperaturen, die eine solch symbolträchtige Farbe zu bieten hat. Mit dem Pianisten Jon Cowherd, dem Bassisten Ben Allison und dem Schlagzeuger Brian Blade nutzt der 61-Jährige eine erstaunliche Palette und diverse Techniken der Farbauftragung, ist mal bluesig, entwirft oft melancholische Kolorierungen, wirkt nie angeheitert (also blau) und wirft auch einmal mal ganz kurz Grelles („Signpost Up Ahead“) auf die Leinwand. „Blue Has A Range“: Berührend innig und angenehm zurückhaltend tönt das, was Steve Cardenas, dieser Gentleman der Gitarre und seine drei Gefährten alles unter Blau verstehen.