Stephanie Nilles I Pledge Allegiance To The Flag - The White Flag (Sunnyside/Broken Silence)

Die Musik von Charles Mingus ist komplex und roh, gleichzeitig steckt sie voller starker Hooks und melodiegesättigter Wendungen. Die amerikanische Singer/Songwriterin Stephanie Nilles, die auch eine ausgebildete klassische Pianistin ist, hat zehn seiner Songs (und den Coltrane-Klassiker „Alabama“) allein am Flügel eingespielt. Aufgezeichnet wurde die Session im Sendesaal von Radio Bremen, in dem Mingus 1964 selbst gespielt hat. Nilles legt den Fokus auf Mingus‘ politische Songs wie „Fables Of Faubus“, „Oh Lord, Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb On Me“ oder „Free Cell Block F, Tis Nazi U.S.A.“, denn der Bassist steckte voller Wut auf den Rassismus in den USA. Die Parallelen zur heutigen Zeit liegen auf der Hand, doch Nilles behandelt Mingus‘ Songs wie klassische Musik, obwohl sie sich auch viel Raum zur Improvisation lässt. Das Ergebnis ist ein faszinierender Blick auf eine Welt, die man zu kennen glaubt und in der doch immer wieder mehr zu entdecken ist.