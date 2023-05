Stefan Karl Schmid & SJO You Are The Universe (Tangible Music/tangiblemusic.bandcamp.com)

Dort, wo Stefan Karl Schmid die Musik für „You Are The Universe“, sein neues Album, komponiert und arrangiert hat, sind Nordlichter nur eine Frage der Zeit. In eine Künstlerresidenz in Siglufjörður, einer der nördlichsten Städte Islands, hat der Kölner Saxofonist, Klarinettist und Komponist mit isländischen Wurzeln die Inspiration gefunden, den Pulsschlag des Universums in Musik für das Subway Jazz Orchestra zu übersetzen. Anstelle der Jazzroutinen, der zyklischen Harmonieverläufe, stereotypen Strophen und Refrains setzt er musikalische Kräfte ganz besonderen Gravitationen und Fließgesetzen aus, die mit den Kräften von Chaos und Kosmos verbunden sind. Wolken von Sound ziehen am Firmament, morphen von einer Gestalt in die nächste und verbinden sich in einer Musik von Primärkräften: sehr spannend, mitreißend und schön.