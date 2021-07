Joe Lovano & Dave Douglas Sound Prints Other Worlds (Greenleaf Music/H'Art)

Sound Prints, das Quintett von Dave Douglas und Joe Lovano mit dem Pianisten Lawrence Fields, der Bassistin Linda May Han Oh und Joey Baron am Schlagzeug, ist eine tiefe Verbeugung vor der klassischen Moderne des Jazz und Wayne Shorter als einem ihrer herausragenden Akteure. Schon der Name ist eine Anspielung auf Shorters „Footprints“, und erst auf „Other Worlds“, dem dritten Album in acht Jahren Ensemblegeschichte, spielte das Quintett im vergangenen Jahr, noch vor Corona, ausschließlich neue Kompositionen der beiden Bandleader. Zwischen Lovanos dreiteiliger „Other Worlds“-Suite und sieben Kompositionen mit eher innerweltlichem Bezug entwickelt Sound Prints einen radikal gegenwärtigen Entwurf dessen, was expressiver, dynamischer Jazz in seiner verlängerten, akustischen Linie heute zu sein vermag: ein mehrdimensionales und nach vielen Seiten offenes Spiel mit den Gravitationskräften von Melodie und Rhythmus, von bewusst gesetzter Dissonanz und ihrer zielsicheren Auflösung in der Dialektik von Komposition und Improvisation. Wertkonservativ könnte man diese Musik nennen, dabei jedoch radikal evolutionär. Zeitgenössischer Jazz auf höchstem Niveau.