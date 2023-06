Smoker's Lounge Secret (Stunt/in-akustik)

Aha! So klingt es also in dunstgeschwängerten Räumen, Orten, an den sich Raucher zurückziehen, jene geheimbündlerische Vereinigung, die keiner mehr so richtig dabeihaben mag. In der Smoker’s Lounge dürfen sie ihren Neigungen noch nachgehen. Als sich Jens Haack (Tenor- und Altsax, Trompete), Mikkel Nordsø (Gitarre, Bass, Sythnie) und Ben Besiakov (Keyboards, Bass) 2011 diesen ungesunden Bandnamen ausdachten, war die Welt noch eine andere. Damals galt ihre Melange aus Soul, Beat und einem Fitzelchen Jazz als luxuriös, geschmackvoll und edel. Heute sind Rauchen und seine Begleiterscheinungen stigmatisiert. Trotzdem haben sich die drei Freunde – inzwischen Mitte-End-60er – erneut in ihrer Smoker’s Lounge getroffen, diesmal um eigene Kompositionen in die Luft zu blasen. Es groovt wieder distinguiert, es säuselt und soll den Entspannungsfaktor auf maximale Chill-Stärke treiben. Aber schon nach dem Opener „Smokey“ taucht David Sanborn, der Großmeister der selbstgedrehten Coolness, wie ein Geist aus den Nebelschwaden auf und hebt mahnend den Zeigefinger: Bitte nur das Original und keine Fake-Zigaretten kaufen! Das hier ist nur Schall und Rauch.