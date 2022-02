Shane Quartet Zukunft (XJAZZ! Music/Membran)

Wer bei diesem Bandnamen an Westernfilme wie „Mein großer Freund Shane“ oder an Duelle vorm Saloon denkt, könnte falscher nicht liegen. Denn obwohl es im Shane Quartet mit Gabriel Wenger und Christoph Huber gleich zwei Tenorsaxofonisten gibt, kommt es auf „Zukunft“, der zweiten Einspielung der Schweizer, zu keinem einzigen „Tenor Battle“. Im Gespann mit Bassist Jérémie Kruettli und Drummer Philipp Leibundgut bewegen sich die beiden Bläser vielmehr wie zwei perfekt aufeinander abgestimmte Tänzer. Im sonischen Pas de deux vollführt man komplex mäandernde Linie im Geiste Ornette Colemans („The Standing“) oder testet die physikalischen Gesetze von Konsonanz und Dissonanz („Sudden Quiet Singing“) aus. Nicht ohne Grund endet das Album mit der Nummer „Altruist“: Wir brauchen weniger Gegeneinander, sondern mehr Selbstlosigkeit, wie sie das Quartett so hymnisch besingt. Das ist die Zukunft.