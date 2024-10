Schwaar-Oester-Franklé Playground (Unit/Membran)

Vier Jahre nach ihrem Debüt „Travellin‘Light“ veröffentlicht das hochgelobte Schweizer Trio von Pianist Alvin Schwaar, Bassist Bänz Oester und Schlagzeuger Noé Franklé ihr zweites Album „Playground“. Kennengelernt hatten sich die drei an der Hochschule für Musik in Basel, wo Schwaar und Franklé bei Oester studierten, der schon Aufnahmen mit Dewey Redman, Joe Lovano oder Pierre Favre einspielte. Wie schon auf dem Vorgängeralbum verbindet das Trio eigene Kompositionen mit Jazzklassikern, wie hier John Coltranes „Naima“ und Sun Ras „Love In Outer Space“. In melancholischen, sich langsam entwickelnden Improvisationen werden die Originale behutsam neu verortet, spielerisch zerlegt und neu zusammengesetzt. Über Oesters Gobelin aus Ostinati und Franklés rhythmisch komplexen Untermalungen bilden die collagierten Melodien von Schwaar ein farbintensives Spiel komplexer Möglichkeiten.