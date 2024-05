Sandie Wollasch Women's Choice (Herz über Kopf Musik/Al!ve)

Das Stipendium „Perspektive Pop“ eröffnete Sandie Wollasch die Möglichkeit, diese „Damenwahl“ auch realisieren zu können. Begleitet wird die Karlsruher Sängerin und Komponistin auf „Women’s Choice“ zwar in erster Line vom Klaus Wagenleiter Trio, ein herrlich leichtfüßig groovendes Klaviertrio um den Namensgeber und Pianisten. Aber es sind eben auch Frauen aus unterschiedlichen Genres als Gäs­tinnen auf den sieben Stücken dieses Albums zu hören: die Blockflötistin Andrea Ritter, die Sängerinnen Sarah Lipfert und Sandrine Ney, die Saxofonistin Michelle Labonte sowie das Gambenconsort Les Escapades. Sie alle kolorieren die jazzpoppigen, entspannt klingenden Songs aus der Feder Wollaschs. Mit dem Stück „Good Woman“ in der Albummitte hat sie zudem einen Song mit echtem Ohrwurmcharakter dabei, der in seinem Text auch noch die Stärke der Frauen unterstreicht.