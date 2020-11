Salome Moana Delicate (Unit/Membran)

„It’s hard to close your eyes at night“ stellt Salome Moana in ihrem Song „Red Brick On 17th West Street“ fest, denn man wird von so vielen Dingen und Gedanken wach gehalten. Ihr erstes Album hat die Schweizer Sängerin aus gutem Grund „Delicate“ genannt, denn der Sound ihrer Stimme und ihres Quartetts ist so filigran, dass man manchmal Angst hat, ihre Musik könnte von einem Sturm hinweggefegt werden. Eine gute künstlerische Entscheidung war es, mit der Bassklarinettistin und Baritonsaxofonistin Kira Linn quasi eine zweite Stimme in die Band zu holen, denn hier erhält Moana einen Gegenpart, an dem sie sich reiben kann, zudem setzt Linn auch aufregende solistische Akzente. In „Lebensfreude“ lässt Moana ihre Stimme ganz ohne Text glänzen, das klingt herrlich natürlich und unaufgesetzt. Was in „Du Wirsch Heicho“ verhandelt wird, dürfte allerdings für den Großteil des angepeilten Publikums unverständlich bleiben, denn hier erzählt die Sängerin im Idiom ihrer Heimat.