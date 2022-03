Robert Keßler Little People (GLM/edel)

Es ist ein extrem ausgeruhter Sound, den der Gitarrist Robert Keßler auf seinem neuen Album „Little People“ zelebriert. Mit dem Bassisten Andreas Henze und dem Schlagzeuger Tobias Backhaus wandert er durch fünf Originale und die beiden Standards „Nobody Else But Me“ und „My Ideal“. Dabei ist die Stimmung meist getragen-balladesk, in dem Stück „Le Pull Vert“, das Keßler geschrieben hat, als er noch ein Teenager war, scheint die Zeit durch geschickte Verzögerungen gar manchmal stillzustehen. Keßler spielt eine uralte Archtop-Gibson-Gitarre, deren wohlig-warmer Klang im raffinierten Kontrast zur kühlen und transparenten Ästhetik des Trios steht. Die drei Musiker nehmen sich die Zeit, um Keßlers Melodien auszukosten und mit kleinen Solospots und Varianten anzureichern. Die Inspirationen des Gitarristen reichen manchmal bis in seine Kindheit zurück: So ist „Für Hanns“ seinem Großvater gewidmet, der als Pfarrer in der DDR gearbeitet hat.