Reinhardt Winkler Let's Face The Music (Challenge/H'Art)

In seiner Heimat Österreich ist Reinhardt Winkler ein gefragter Schlagzeuger, wenn es darum geht, selbst zeitgenössische Jazzmusik so swingen zu lassen, wie es ansonsten nur US-Amerikaner/-innen können. So ist auch das Album „Let’s Face The Music“ zu hören, das er mit den beiden Amerikanern Harry Allen (Tenorsaxofon) und John Di Martino (Piano), dem russischen Bassisten Boris Kozlov sowie seinen Landsleuten Wolfgang Puschnig (Altsaxofon) und Simone Kopmajer (Gesang) aufgenommen hat. Darauf zu hören sind hauptsächlich Stücke aus dem „Great American Songbook“ (beispielsweise Benny Goodmans „Don’t Be That Way“ oder das titelgebende „Let’s Face The Music And Dance“), die die fünf Musiker und eine Sängerin in wechselnden Besetzungen mit einer fein swingenden Noblesse und ästhetisch ausdrucksstarken Nonchalance bringen, dass es eine Freude ist zuzuhören. Chapeau!