Rasmus Oppenhagen Krogh

Pillars

April/Indigo

Rasmus Oppenhagen Krogh – Pillars (Cover)„Pillars“, Säulen, nennt der dänische Gitarrist und Komponist Rasmus Oppenhagen Krogh sein neues und viertes Album als Bandleader. Der Titel, so Krogh, beziehe sich auf die Säulen, auf denen das Leben und die Existenz ruhen; als Wegmarken, die prägend sind. Musikalisch verwebt Krogh Jazz mit Rockgrooves, Indie, Elektronik und Filmmusik. Begleitet wird er dabei von einem Ensemble der derzeit gefragtesten dänischen Improvisatoren wie Anders Christensen am E-Bass, Jakob Høyer am Schlagzeug, Lars Greve an Blasinstrumenten und Effekten sowie Victor Dybbroe am Schlagzeug. Verdichtet zu einer konzentrierten Essenz einer tief gelegten, geschichteten Klangarchitektur, bilden Titel wie „Look Ahead“ und „Hope“ ein über die Musik hinausgehendes Fundament für die Zukunft.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 161

Veröffentlicht am 27. Nov 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

Jakob Manz Super Nova

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 161, November 2025 – Januar 2026, ab 30.10. am Kiosk

Ausgabe 161

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Stop Over 4 – Perspectives
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü