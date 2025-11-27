Rasmus Oppenhagen Krogh Pillars April/Indigo

„Pillars“, Säulen, nennt der dänische Gitarrist und Komponist Rasmus Oppenhagen Krogh sein neues und viertes Album als Bandleader. Der Titel, so Krogh, beziehe sich auf die Säulen, auf denen das Leben und die Existenz ruhen; als Wegmarken, die prägend sind. Musikalisch verwebt Krogh Jazz mit Rockgrooves, Indie, Elektronik und Filmmusik. Begleitet wird er dabei von einem Ensemble der derzeit gefragtesten dänischen Improvisatoren wie Anders Christensen am E-Bass, Jakob Høyer am Schlagzeug, Lars Greve an Blasinstrumenten und Effekten sowie Victor Dybbroe am Schlagzeug. Verdichtet zu einer konzentrierten Essenz einer tief gelegten, geschichteten Klangarchitektur, bilden Titel wie „Look Ahead“ und „Hope“ ein über die Musik hinausgehendes Fundament für die Zukunft.