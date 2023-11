Raphael Wressnig & Alex Schultz Soulful Christmas (Pepper Cake/ZYX)

Ein Orgeltrio ist wie geschaffen für eine Weihnachtsplatte, das hat auch der Österreicher Raphael Wressnig im Verbund mit dem Gitarristen Alex Schultz – am Schlagzeug Hans-Jürgen Bart – erkannt. Das Repertoire geht auf Nummer sicher: „Santa Claus Is Coming To Town“ hört sich an wie ein Outtake des legendären Jimmy Smith, der „Little Drummer Boy“ scheint in New Orleans aufzuspielen, US-Sängerin Gisele Jackson (Ray Charles, Donna Summer, James Brown) legt in „This Christmas“ los. Auch ein paar deutsche Klassiker hat das Trio sich vorgenommen: „O Tannenbaum“, „Leise rieselt der Schnee“ als Soulballade und „Stille Nacht“ ergänzen das nicht gerade abenteuerliche Programm. Wer’s Weihnachten gerne funky mag, liegt hier also goldrichtig: „Soulful Christmas (With A Funky Twist)“ feiert Jesus‘ Wiegenfest mit einem bluesigen und souligen Ansatz, der einfach nur Spaß macht.