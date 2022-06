PM Warson Dig Deep Repeat (Légère/Broken Silence)

Der Londoner Sänger und Gitarrist PM Warson hat den Northern-Soul der Swinging-Sixties nicht erfunden. Aber er verkauft ihn wie eine absolute Neuheit, seit er mit seinem Debüt „True Story“ im vergangenen Jahr die Szene aufgemischt hat. Und weil man das Eisen schmieden soll, solange es heiß ist, legt der Musiker mit „Dig Deep Repeat“ nun gleich den nächsten Knüller nach. Das Erfolgsrezept mit fiepsender Orgel, gediegenen Bläsern und Damenchor geht voll auf, denn Warsons Songs sind gut aufgebaut und haben diesen typisch britischen Pop-Touch, der in den vergangenen 15 Jahren immer wieder für große Karrieren auf der Insel gesorgt hat. Strukturell hat man Songs wie das bluesige „Game Of Chance (By Another Name)“ oder den instrumentalen Surf-Sound im Titel „Dig Deep“ zwar schon endlos oft gehört. Die perfekte Retro-Darbietung, der distanziert-lässige Gesang Warsons und ja, auch die Cordjacke zum ernsten Blick, das alles passt einfach.