Philipp Brämswig Trio Catalyst (Unit/Bandcamp)

Ein Katalysator bezeichnet in der Chemie einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht, ohne sich dabei selbst zu verbrauchen. Er beschleunigt dabei die Hin- und Rückreaktion gleichermaßen. So auch im Trio des Kölner Gitarristen Philipp Brämswig, der in Amsterdam und New York studierte, mit internationalen Jazzgrößen wie Charlie Mariano, Bob Mintzer oder Jim Black gespielt hat und an der Hochschule für Musik Osnabrück lehrt. Nach dem Debüt seines Trios mit „Molecular Soul“ 2017 ist jetzt sein neues Album „Catalyst“ erschienen, gemeinsam mit Florian Rynkowski am E-Bass und Fabian Arends am Schlagzeug. Das Ergebnis ist eine, wie er sagt, neue Herangehensweise an seine musikalische Erzählweise, mit dem Einsatz von Gesangs- und Gitarren-Overdubs. Die neun Kompositionen des Albums sind feine Auslotungen klanglicher Texturen; verzweigte Erzählungen von Möglichkeitsräumen.