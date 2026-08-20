Philip Golub

Partisan Ship

Berthold Records/Cargo

Philip Golub – Partisan Ship (Cover)„Partisan Ship“ von Phillip Golub vereint individuelle Freiheit und kollektive Interaktion mit bemerkenswerter Direktheit. Entstanden aus gemeinsamen Experimenten mit neuem Tonmaterial entwickelt das Album eine eigene musikalische Sprache: assoziativ, zwischen Bebop, Balkan, Neoklassik, Elektronik und Avantgarde. Und doch ganz neu: Es entfaltet sich ein schwereloser Klangraum, der sich zielgerichtet ausweitet und konzeptionell weiterentwickelt. Aus dem Synthesizer-Fundament erwachsen eigenwillige Schlagzeugpattern, fließen Klarinettenmelodien und nahezu traditionelle Trompetensoli. Mikrotonale Strukturen eröffnen dem Ensemble neue Hörwelten, bleiben dabei aber überraschend zugänglich und konkret. „Partisan Ship“ ist komplex, vielschichtig – und zugleich von einer leichten, fast selbstverständlichen Schönheit getragen.

Text
Paula Rösner
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 20. Aug 2026 um 07:57 Uhr unter Reviews

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