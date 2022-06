Peter Weiss Conversation With Six-String People (Jazzsick/Membran)

Peter Weiss ist ein Urgestein der Düsseldorfer Jazzszene, mit seinem neuen Projekt feiert der Schlagzeuger die Gitarre. Die vier Gitarristinnen und Gitarristen – Sandra Hempel, Philipp van Endert, Norbert Scholly und Tobias Hoffmann – sind dabei auf dem ersten und letzten Song der CD gemeinsam zu hören, auf den restlichen zwölf Songs ergeben sich die unterschiedlichsten Konstellationen. Dabei haben insbesondere die vier Duos einen ganz besonderen Reiz, denn hier kann man den individuellen Charakteren der beteiligten Six-String People natürlich gut nachlauschen. Ansonsten greifen Matthias Akeo Nowak und Hendrika Entzian am Bass ins Geschehen ein – Nowak etwa verleiht Hoffmanns „Snake“ im Trioformat erdige Tiefe und Entzian begibt sich mit van Endert auf „Philly Ray And The Notfinders“ auf eine charmante Reise. Weiss‘ entspannt-lässiger Stil funktioniert wie eine Klammer und hält das Album zusammen.