Pascal Schumacher Luna (Neue Meister/edel)

Im Werk von Pascal Schumacher sind Debussy, Monk und Steve Reich drei Konstanten – nun rückt Letzterer in den Vordergrund. Minimal Music hat den Schlagwerker, der seit Langem zu den vielseitigsten Mallet-Instrumentalisten zählt, schon beim Vorgänger „Sol“ inspiriert. Auf die Sonne folgt nun der Mond: „Luna“ ist noch kontemplativer und zarter, auch weil Schumacher weichere Schlägel als üblich verwendet hat. Der Luxemburger schichtet Vibrafon, Synthieflächen und reduzierte Beats, die zuweilen an Ambientvorreiter wie Cluster erinnern, mit großer Sensibilität übereinander. In der noch ruhigeren zweiten Albumhälfte zeigt sich die Qualität des begleitenden Echo Collective: Das Streicherensemble bereitet Schumacher mit hochsensiblen Crescendi und Decrescendi ein hypnotisches Bett für dessen Kunst – das erreicht durchaus die filmmusikalische Klasse eines Ryuichi Sakamoto.