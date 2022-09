Partikel Anniversary Song (Berthold Records/Cargo)

Sie gehören zu den „New British Jazz Messengers“, wie sie der Guardian neulich definierte, neben Künstler/-innen wie Nubya Garcia, Soweto Kinch und natürlich Shabaka Hutchings eben auch das Trio Partikel aus Südlondon. Eben dieses Quartier spielt eine zentrale Rolle auf „Anniversary Song“, dem fünften Album des Trios zum zehnjährigen Jubiläum. Es sind, wie auf „Catford Muse“ und „Surbiton“, subtile Begegnungen mit für die Band wichtigen Orten der britischen Hauptstadt, erzählt mit dem Partikel-typischen, modern-urbanen Sound, die Melodien mal hektisch, mal entspannt entwickelt. Es folgen weitere klangliche Reminiszenzen an ferne Orte wie die „Golden Bridge“. Es sind gern zitierte Erinnerungen, entstanden in einer für die Band einschneidenden Phase der pandemiebedingten Zwangspause. Das gibt den Kompositionen und dem Sound eine bisweilen raue Energie, die sich zum Ende des Albums in zwei der feinen Balladen „Citizen“ und „Rose Bush“ fast versöhnlich auflöst.