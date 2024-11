P.P. Arnold Live In Liverpool (earMUSIC/edel)

„Come Home Baby“ mit Rod Stewart und die Immediate-Single „Everything’s Gonna Be Alright“: Mindestens diese beiden Nummern von P.P. Arnold sind essenziell für die Modszene in Großbritannien. Arnold kam Mitte der 1960er-Jahre aus der Ike & Tina Turner Revue nach London, wurde vom Umfeld der Rolling Stones mit offenen Armen empfangen und landete mit „The First Cut Is The Deepest“ und „Angel Of The Morning“ echte Evergreens. Die „Modmother“ tauchte Jahrzehnte später plötzlich mit KLF, dann wieder mit Primal Scream auf. Kürzlich erschien mit „Soul Survivor“ ihre Autobiografie, passend dazu gibt es nun das Album „Live In Liverpool“. 2019 stellte Paul-Weller-Sideman Steve Cradock eine profunde Band von Könnern zusammen, die Arnold während ihrer damaligen UK-Tournee begleiteten. Die Show in Liverpool wurde aufgenommen, alle Hits sind vertreten, das Artwork passt, der Sound ist „top notch“: Ein willkommenes Comeback.